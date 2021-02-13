В Крыму ответили США "на их языке"

Новости

Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой версии "Трех мушкетеров" 11:25
Оперштаб: Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Финансовой грамотностью граждан займутся четыре вуза 11:00
Андрей Бочкарев: В 2021 году в столице станет меньше на 25 долгостроев 10:35
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами 10:34
Андрей Бочкарев: Новая сцена "Уголка имени Дурова" откроется в марте 10:32
Рондон прошел медосмотр в ЦСКА и подпишет контракт до конца сезона 10:27
В Москве к 10 утра пробки достигли 9 баллов 10:24
Андрей Бочкарев: Выполнено 90 процентов конструкции станции БКЛ "Давыдково" 10:11
Иммунолог сообщил о возможной опасности новой пандемии 09:50
Андрей Бочкарев: Станции метро БКЛ "Карамышевская" и "Мнёвники" запустят в ближайшее время 09:48
Нападающий "Рейнджерс" Бучневич подрался в проигранном матче против "Бостона" 09:22
Уральский полпред рассказал про бесплатные лекарства от COVID-19 09:17
В Кургане построят современный фармацевтический комплекс 09:10
Зеленский перепутал Китай с Непалом 09:09
Пульмонолог рассказала о смертельно опасном виде атипичной пневмонии 08:55
Медведев в пяти сетах переиграл Крайиновича на Australian Open 08:50
В обороноспособности Великобритании обнаружили брешь 08:42
Непогода в Москве изменила расписание аэропортов 08:30
Эксперты рассказали, куда можно жаловаться на опасные детские площадки 08:00
Меланья Трамп анонсировала создание своего офиса 07:58
В субботу утром пробки в Москве достигли 9 баллов 06:51
Новейшим украинским самолетам запретили взлет 06:40
Биолог допустила возможность заразиться COVID-19 от вакцинированных 05:50
Более 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений на Западном берегу 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
13.02.2021 11:05
Рубрика: Власть

В Крыму ответили США "на их языке"

Текст: Сергей Винник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прежде чем выдвигать претензии к России относительно статуса Крыма США стоит покинуть захваченные у индейских племен земли и немедленно вывести свои войска с оккупированных в разных частях мира территорий. Такое заявление РИА Новости сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя недавнее высказывание в ООН постоянного представителя США при этой международной организации Родни Хантера.

Фото: iStock
В Совфеде оценили отказ США признавать Крым российским

- Хочется ответить США на их языке, - сказал Чегринец. - Может, они так быстрее поймут.

Крымчанин напомнил, что США, по сути, оккупируют земли коренных народов Америки, которые они захватили в результате агрессивной политики по отношению к индейцам. Кроме того, американские военные много лет находятся в тех странах, куда их никто не приглашал, что также является актом агрессии и оккупации.

- США пора осознать, что время однополярного мира подошло к концу, - сказал Роман Чегринец.

Общественный деятель считает, что в ответ на политику ультиматумов и санкций со стороны США, следует принимать более действенные встречные контрсанкции и не оставлять без ответа оскорбления в адрес России и Крыма.

Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совета безопасности ООН заявил, что его страна не признает российский статус Крыма и не отменит свои санкции в отношении РФ, увязав это вопрос с политикой России по отношению к Украине.

В регионах Власть Работа власти Регионы В мире США Власть Позиция Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами
Пушков объяснил суть внутренней политики США
Захарова: Киев отказался от шанса к миру в Донбассе
Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей