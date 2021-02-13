В Новочеркасске в честь годовщины освобождения провели автопробег

В честь 78-й годовщины освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков по улицам города состоялся автопробег военной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Участвовали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, а также автомобили "Урал", в кузове которых были установлены инсталляции эпизодов Великой Отечественной войны: "Битва за Кавказ", "Сражение под Прохоровкой", "Битва за Берлин". Солдаты также были одеты в обмундирование военных лет.

Праздничная колонна прошла под музыкальное сопровождение 40-х годов. Маршрут движения начинался от администрации города и прошел через мемориалы "Вечный огонь" и "Братская могила", где армейцы возложили цветы павшим защитникам города.

Справка "РГ"

БТР-82А принят на вооружение в России в 2013 году. Также используется в армиях Казахстана, Азербайджана и Абхазии. Боевая масса машины - более 15 тонн. Экипаж - три человека. На борт может взять семь десантников. Бронетранспортер оснащен пулеметом калибра 14,5-миллиметра или скорострельной пушкой 2A72, а также пулеметом калибра 7,62-миллиметра.

Вседорожник "Тигр" разработан в Нижнем Новгороде, серийно выпускается в Арзамасе. Масса машины - около семи тонн. "Тигр" состоит на вооружении 12 стран в Европе, Азии, Африке и Южной Америке.