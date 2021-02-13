Турнир претендентов на шахматную корону возобновится в Екатеринбурге 19 апреля

Шахматный турнир претендентов возобновится в Екатеринбурге. Как стало известно "РГ", первый тур второго круга пройдет 19 апреля, а 27 апреля определится, кто станет соперников чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону. Этот матч пройдет в рамках выставки "Экспо" в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года.

После первого круга, проведенного в Екатеринбурге с 17-го по 26-е марта, лидируют россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. Тогда турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Состязания были организованы на высоком уровне, и Международная федерация шахмат, как и планировалось, доверила городу проведение второго круга.