Уральский полпред рассказал про бесплатные лекарства от COVID-19

На сегодняшний день в УрФО нет никаких проблем с обеспечением препаратами от коронавирусной инфекции, причем как в стационарах, так и при получении амбулаторной помощи. В этом заверил накануне в Курганской области полномочный представитель президента Владимир Якушев.

- Я напомню, что правительство два раза выделяло из резервного фонда денежные средства: первый раз - 5 миллиардов рублей, второй раз - 2,7 миллиарда рублей как раз на обеспечение бесплатными лекарствами тех людей, кто лечится дома от COVID. Все эти денежные средства были доведены до регионов, и регионы полностью обеспечили препаратами всех, кто в этом нуждался, - сообщил полпред на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос "РГ".

Что касается конкретно Уральского федерального округа, то регион получил порядка 720 миллионов рублей и полностью закрыл потребности всех субъектов.