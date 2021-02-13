В Кургане построят современный фармацевтический комплекс

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Курган предложил создать на базе местного фармацевтического предприятия индустриальный парк.

Он отметил, что в области в последнее время идет активное строительство промышленных и технопарков, а у "Синтеза" есть свободные участки, которые можно использовать в этом направлении.

- Мы договорились о том, чтобы использовать площади, которые принадлежат заводу, а это 86 гектаров земли, как индустриальный парк, - сообщил глава Минпромторга на брифинге для журналистов. - Создание условий с общей инфраструктурой будет мотивировать предпринимателей размещать новые производства. Фармацевты подтвердили готовность строительства нового производственного комплекса, где будут под одной крышей и все производства по номенклатурам готовой продукции, и, самое главное, фармацевтические субстанции.

Курганский завод выпускает 300 препаратов, 84 из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 14 - в рекомендации Минздрава РФ для лечения COVID-19. По словам гендиректора холдинга Рустема Муратова, в прошлом году для обеспечения национальной безопасности предприятия нарастили производственные мощности и выпустили почти 100 миллионов упаковок препаратов для профилактики и лечения COVID-19, большая часть из них произведена на курганском заводе