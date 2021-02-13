В курганских супермаркетах создадут фермерские "острова"

Правительство Курганской области поможет местным производителям по продвижению их товаров на рынке, в том числе - в крупных торговых сетях. Об этом губернатор Вадим Шумков рассказал во время рабочей поездки министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова в регион.

- Мы уже запустили акцию "Покупай курганское", это вопрос продвижения местной продукции, - сообщил глава Зауралья на брифинге для СМИ. - Есть и второй региональный кейс, который мы сейчас отрабатываем, это создание в супермаркетах фермерских полок и фермерских "островов". Если он у нас успешно будет работать, то мы готовы предложить этот формат министерству, чтобы масштабировать по всей России

У фермеров недостаточно сил, чтобы построить собственные торговые площади, поэтому они идут в супермаркеты. А там, как правило, уже сложился определенный поток товаров, которые предпочитают покупатели. Поэтому фермерам просто предлагают место на полке. Но, если говорить про крупные гипермаркеты, то там должны быть целые фермерские "острова". По мнению губернатора, такое направление очень перспективное: каждый получает свое.

Денис Мантуров поддержал эту идею и отметил, что на федеральном уровне вопрос продвижения продукции местных производителей прорабатывается законодательно.

- Прошлый год стал очень сложным для малых форматов торговли и для производителей продуктов питания в сегменте малого и среднего бизнеса, которые и не должны "биться" в крупные федеральные сети - ведь там повышенные требования по объемам, стандартам, упаковке, срокам поставки и так далее, - отметил министр. - Минпромторгом в свое время был разработан проект закона, который формирует условия для развития нестационарной и мобильной торговли, ярмарок, он достаточно долго согласовывался в региональном формате, затем на законодательном уровне. Были замечания от Совета Федерации, мы их, конечно, учли; благодаря такой коллективной работе с сенаторами, с Госдумой мы в ближайшее время увидим завершение этой работы.

По словам министра, на днях председатель правительства подписал постановление, в котором описываются требования и рекомендации для регионов по развитию этого сектора экономики. И федеральные, и региональные крупные торговые сети готовы сегодня предоставлять так называемый формат shop-in-shop - закассовое пространство предоставляется для малых форматов торговли, где коллеги могут реализовывать свою продукцию. И территории, которые прилегают к крупным торговым объектам, также будут предоставляться малому и среднему бизнесу для реализации своей продукции. Это и есть реальная помощь для этого сектора экономики, который в большей степени нуждается в такой поддержке, чтобы реализовывать крупные объемы продукции. Это повлияет в первую очередь на развитие этих предприятий, а у потребителя будет возможность приобретать продукцию быстрее, удобнее и по более доступным ценам.

- Сейчас с регионами мы будем проводить активную работу по реализации этого решения правительства, и к 1 мая доложим в правительство о результатах проведенной работы, - сообщил Мантуров.