Россия передала Италии международного преступника

Российские правоохранители поймали и передали в Италию преступника, которого искали много лет.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что из России экстрадирован иностранец, обвиняемый в вымогательстве на территории Итальянской Республики. Это гражданин Республики Молдова Вячеслав Бану, 1976 года рождения.

По информации итальянской стороны, он в составе организованной преступной группы под угрозой применения насилия вымогал у водителей грузовых автомобилей и пассажирских автобусов деньги за парковку на территории городов Вероны и Виченцы. Имеется информация о причастности фигуранта к совершению тридцати трех подобных преступлений на территории Италии.

Но есть информация и Генпрокуратуры РФ. По этим данным, с 2002 года по август 2011 года Бану участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа. Известно, что применяя насилие и угрожая применением насилия водителям транспортных средств, а также владелице молдавской транспортной компании, Бану вымогал у них деньги в размере от 50 до 2060 евро за каждую перевозку и парковку.

Кроме того, известно, что Вячеслав Бану входил в вооруженное преступное сообщество, которое действовало на территории нескольких государств. Преступники незаконно захватывали стоянки на трассах и требовали деньги с водителей автомобилей на стоянках, подконтрольных преступной организации. В 2013 году суд Венеции объявил Бану в розыск, а спустя пять лет выдал европейский ордер на его арест.

Вячеслав Бану был объявлен в международный розыск. В 2020 году он был задержан на территории Екатеринбурга и доставлен в один из СИЗО УФСИН России по Москве.

Сегодня в международном аэропорту Шереметьево мужчина был передан представителям компетентных органов Итальянской Республики.