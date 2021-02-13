Россия передала Италии международного преступника

Новости

В Ереване произошло сильное землетрясение 15:34
Из-за снегопада водители поехали по МКАД против движения 15:06
Для уборки снега в Москве могут временно перекрывать улицы и переулки 15:03
Кабмин одобрил вопрос об электронных торгах квартирами должников 15:00
Росавиация: Аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме 14:55
Александрова и Хачанов завершили выступления на Australian Open 14:45
Южная Корея возобновит паромное сообщение по трагическому маршруту "Севоля" 14:27
Ким Чен Ын устроил разнос подчиненным на пленуме партии 14:21
Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя 13:57
Беременная звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб попала в аварию 13:23
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ 13:23
Работа советников-воспитателей в школах не будет связана с идеологией 13:10
В Москве мужчина погиб в шахте лифта 13:01
Ученый рассказал, кому больше грозит постковидный синдром 12:43
Режиссер "Фарго" снимет сериал-ремейк "Мистера и миссис Смит" 12:37
Сборная России стала второй в эстафете на юниорском ЧМ в Финляндии 12:33
Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тыс. человек 12:30
Москва прошла основную фазу снежного коллапса 12:13
США по-прежнему будут добиваться экстрадиции Ассанжа 12:13
СМИ: Госсекретарь США в марте посетит Японию 11:39
Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой версии "Трех мушкетеров" 11:25
Оперштаб: Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Финансовой грамотностью граждан займутся четыре вуза 11:00
Андрей Бочкарев: В 2021 году в столице станет меньше на 25 долгостроев 10:35
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
13.02.2021 15:46
Рубрика: Власть

Россия передала Италии международного преступника

Текст: Михаил Фалалеев
Российские правоохранители поймали и передали в Италию преступника, которого искали много лет.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что из России экстрадирован иностранец, обвиняемый в вымогательстве на территории Итальянской Республики. Это гражданин Республики Молдова Вячеслав Бану, 1976 года рождения.

Фото: iStock
Названы регионы с самым быстрым ростом числа киберпреступлений

По информации итальянской стороны, он в составе организованной преступной группы под угрозой применения насилия вымогал у водителей грузовых автомобилей и пассажирских автобусов деньги за парковку на территории городов Вероны и Виченцы. Имеется информация о причастности фигуранта к совершению тридцати трех подобных преступлений на территории Италии.

Но есть информация и Генпрокуратуры РФ. По этим данным, с 2002 года по август 2011 года Бану участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа. Известно, что применяя насилие и угрожая применением насилия водителям транспортных средств, а также владелице молдавской транспортной компании, Бану вымогал у них деньги в размере от 50 до 2060 евро за каждую перевозку и парковку.

Кроме того, известно, что Вячеслав Бану входил в вооруженное преступное сообщество, которое действовало на территории нескольких государств. Преступники незаконно захватывали стоянки на трассах и требовали деньги с водителей автомобилей на стоянках, подконтрольных преступной организации. В 2013 году суд Венеции объявил Бану в розыск, а спустя пять лет выдал европейский ордер на его арест.

Вячеслав Бану был объявлен в международный розыск. В 2020 году он был задержан на территории Екатеринбурга и доставлен в один из СИЗО УФСИН России по Москве.

Сегодня в международном аэропорту Шереметьево мужчина был передан представителям компетентных органов Итальянской Республики.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД

Главное сегодня

Кабмин одобрил вопрос об электронных торгах квартирами должников
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами
Минтруд должен внести предложения по повышению зарплат бюджетников
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей