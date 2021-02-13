Россия выдала Италии объявленного в розыск мафиози

Генеральная прокуратура России по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В сопровождении спецконвоя при соблюдении мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию.

44-летний Вячеслав Бану, который имеет гражданство Молдавии, находился в международном розыске по запросу Италии и был задержан полицией в феврале прошлого года в Екатеринбурге.

По данным надзорного ведомства, с 2002 года по август 2011 года Бану участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа. Группировка имела строгую иерархию и действовала на территории нескольких европейских государств, в том числе Италии.

Как установило следствие, Бану в составе преступного сообщества вымогал у водителей автобусов и грузовиков, а также владелицы молдавской транспортной компании от 50 до 2060 евро за каждую перевозку груза и парковку на стоянках, подконтрольных бандитам на территории Вероны и Виченцы. Всего ему вменяется 28 эпизодов вымогательства с применением насилия и угрозам насилия.

Суд Венеции в ноябре 2013 года избрал Бану меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу. Его объявили в розыск. В июле 2018 года был выдан европейский ордер на его арест. Как отметили в Генпрокуратуре, действия Вячеслава Бану являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству и соответствуют участию в преступном сообществе, а также вымогательству, совершенном с применением насилия, организованной группой. При этом сроки давности привлечения к уголовной ответственности по законодательству РФ и Италии не истекли.