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13.02.2021 19:10
Рубрика: Спорт

Российская команда выиграла первую гонку Азиатской серии Ле-Ман

Текст: Максим Домчев
Фото: Пресс-служба G-Drive Racing
Фото: Пресс-служба G-Drive Racing

Экипаж российской команды G-Drive Racing одержал уверенную победу на первом этапе Азиатской серии Ле-Ман в Дубае.

На автодроме Дубая в субботу стартовал новый сезон Азиатской серии Ле-Ман. Организаторы при составлении календаря гонок учли влияние пандемии и связанных с ней ограничений и разработали небывало плотный график заездов. Всего в рамках ALMS пройдет четыре этапа, причем все в ОАЭ. 2 первых заезда (13 и 14 февраля) - в Дубае, а еще 2 (19 и 20 февраля) - в Абу-Даби.

Российская команда G-Drive Racing, в составе которой происходят заметные кадровые перестановки, защищает чемпионский титул, добытый в прошлом году.

Российская команда выиграла Азиатский чемпионат серии Ле-Ман

Россиянин Роман Русинов, в прошлом году вместе с командой выигравший титул сменил место в кокпите на работу спортивного менеджера команды.

В самой гонке стартовавший вторым экипаж № 26, в состав которого входят австрийцы Фердинанд Габсбург и Рене Биндер, а также китаец Е Ифей, довольно быстро захватил инициативу, вырвавшись в лидеры. Затем это трио уверенно контролировало первую позицию, постепенно наращивая преимущество за счет отличного темпа, надежного пилотажа и верной стратегии. К финальному часу Aurus 01 под № 26 на целый круг оторвался от ближайших конкурентов и заслуженно победил.

Второй экипаж G-Drive Racing под № 25, за который выступают Франко Калапинто, Джон Фальб и Руи Андраде, на протяжении всего марафона боролся за попадание в призовую тройку. Отмашку клетчатым флагом это трио получило на четвертом месте, заработав важные очки для чемпионата.

"Прекрасное начало сезона для G-Drive Racing и Aurus - мы начинаем 2021 год с победы! Этот результат особенно важен, учитывая, что у нашей команды новый технический партнер и абсолютно новый состав пилотов. Но первая же гонка показала, что мы собрали очень хороший коллектив, который доказал свою конкурентоспособность. Особенно я бы хотел отметить самых молодых пилотов наших экипажей - Е Ифея из 26-го экипажа и Франко Калапинто из 25-го. Наш второй экипаж также вполне мог быть в тройке, но возникли небольшие технические трудности, из-за которых пришлось совершить несколько пит-стопов для доливки масла в двигатель. Тем не менее, обе наши машины добрались до финиша: первое и четвертое места в стартовой гонке сезона - это отличный результат", - сказал Русинов после гонки.

В воскресенье состоится вторая четырехчасовая гонка в Дубае.

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