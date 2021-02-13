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13.02.2021 20:54
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Швецию в серии буллитов в Евротуре

Текст: Максим Домчев
Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Шведских играх, переиграв в серии буллитов хозяев турнира. Решающий бросок на счету Владимира Бутузова.
Фото: Anders Bjuro / TT NEWS AGENCY / AFP Фото: Anders Bjuro / TT NEWS AGENCY / AFP
Фото: Anders Bjuro / TT NEWS AGENCY / AFP

В первый игровой день обе команды добились побед, но шведы выиграли лишь в овертайме, и лидировали в турнирной таблице.

Фото: Reuters
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Матч в Мальме получился упорным. Счет был открыт на 27-й минуте встречи после броска Эмиля Петтерссона. Но незадолго до второго перерыва Данила Моисеев восстановил равенство. Больше голов в матче забито не было, в чем немалая заслуга обоих голкиперов.

Овертайм также не определил сильнейшего, а в серии буллитов все решил бросок Владимира Бутузова.

После двух матчей в активе россиян пять очков. В активе шведской команды три очка, у финнов и чехов по два.

В воскресенье команда России сыграет с чехами, а шведы - со сборной Финляндии.

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