Сборная России обыграла Швецию в серии буллитов в Евротуре

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Шведских играх, переиграв в серии буллитов хозяев турнира. Решающий бросок на счету Владимира Бутузова.

В первый игровой день обе команды добились побед, но шведы выиграли лишь в овертайме, и лидировали в турнирной таблице.

Матч в Мальме получился упорным. Счет был открыт на 27-й минуте встречи после броска Эмиля Петтерссона. Но незадолго до второго перерыва Данила Моисеев восстановил равенство. Больше голов в матче забито не было, в чем немалая заслуга обоих голкиперов.

Овертайм также не определил сильнейшего, а в серии буллитов все решил бросок Владимира Бутузова.

После двух матчей в активе россиян пять очков. В активе шведской команды три очка, у финнов и чехов по два.

В воскресенье команда России сыграет с чехами, а шведы - со сборной Финляндии.