Сенат США оправдал Трампа по импичменту

Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов, а очень быстро против высказались уже 34 человека. В итоге в поддержку экс-президента проголосовали 43 сенатора.

Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США вели все американские новостные телеканалы.