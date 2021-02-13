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13.02.2021 23:51
Рубрика: В мире

Сенат США оправдал Трампа по импичменту

В Сенате США завершилось голосование по импичменту и очень быстро стало понятно, что это решение не пройдет. Против импичмента было подано необходимое количество голосов, передает РИА Новости.
Фото: AP Photo/Matt Rourke Фото: AP Photo/Matt Rourke
Фото: AP Photo/Matt Rourke
Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
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Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов, а очень быстро против высказались уже 34 человека. В итоге в поддержку экс-президента проголосовали 43 сенатора.

Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США вели все американские новостные телеканалы.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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