Сенат США оправдал Трампа по импичменту

В Сенате США завершилось голосование по импичменту и очень быстро стало понятно, что это решение не пройдет. Против импичмента было подано необходимое количество голосов, передает РИА Новости.
Фото: AP Photo/Matt Rourke
Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов, а очень быстро против высказались уже 34 человека. В итоге в поддержку экс-президента проголосовали 43 сенатора.
Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США вели все американские новостные телеканалы.