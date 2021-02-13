Силы самообороны Японии направлены на ликвидацию последствий землетрясения

Подразделения Сил самообороны Японии помогут ликвидировать последствия произошедшего на северо-востоке страны землетрясения. Соответствующий приказ отдал министр обороны Нобуо Киси, сообщает агентство Киодо.

Напомним, наиболее сильные подземные точки магнитудой 7.1 были зафиксированы в префектурах Фукусима и Мияги. По последним сведениям, в результате стихии травмированы около двадцати человек. Ожидается, что этот показатель в ближайшее время вырастет.

На японских атомных объектах нештатных ситуаций не выявлено. В некоторых районах островного государства приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Есть перебои с подачей электричества и водоснабжением.

В администрации премьер-министра создан кризисный штаб, который собирает и анализирует последние данные о случившемся.