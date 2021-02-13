Синоптики предупредили о возвращении в Москву сильных морозов

В субботу ближе к вечеру снегопады начнут ослабевать, но на смену им в столичный регион придет арктический холод.

Как рассказал RT ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, небольшой снегопад продолжится и в ночь на воскресенье, и в течение всего воскресного дня. И только к вечеру воскресенья снег должен прекратиться. В выходные днем умеренно морозно - минус 12-14 градусов. По ночам холоднее - до минус 22 градусов . Самыми морозными бывают часы перед рассветом.

И на следующей рабочей неделе тепла ждать не стоит. По ночам вновь вернутся сильные морозы. Как предупреждает синоптик, не исключено, что одна из ночей станет самой холодной с начала нынешней зимы. Днем температура станет тоже существенно ниже нормы.

Накануне Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение, согласно которому с 14 по 18 февраля в центральных областях температуры будут ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Ночью воздух будет остывать до минус 30 градусов. Днем преобладающая температура минус 11-17 градусов.