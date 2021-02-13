Специалист рассказал, сколько еще нужно носить маски

Масочный режим необходимо соблюдать до появления данных о частоте повторных заражений COVID-19 и их последствиях. Ведь не все антитела эффективны против вируса.

По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, всего лишь десять-двадцать процентов, а большинство тестов показывают уровень всех антител, а не только результативных.

При этом нет гарантии, что не будет повторного заражения. Антитела находятся в крови, а коронавирус в первые дни после заражения размножается на слизистых оболочках. Даже большое количество антител не может гарантировать, что клетки в ротоглотке не могут быть заражены.

Эксперт уточнил, что случаи повторного заражения коронавирусом отслеживать труднее, неизвестно, насколько часто они бывают, поэтому маски пока нужно носить.

- Определить вируснейтрализующие антитела можно только в специализированных лабораториях, используя живой вирус, - рассказал Лукашев. В России это могут сделать лишь в нескольких институтах.