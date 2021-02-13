Специалисты уточнили информацию о силе землетрясения в Японии

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3, передает агентство Kyodo со ссылкой на местных специалистов. Ранее говорилось о подземных толчках магнитудой 7,1.

Помимо этого, ученые скорректировали данные о глубине залегания в акватории Тихого океана очага сейсмической активности, которая составила 55 километров.

В результате землетрясения травмированы как минимум двадцать человек. К ликвидации последствий стихии привлечены служащие национальных Сил самообороны.

На японских атомных объектах нештатных ситуаций не выявлено. В некоторых районах островного государства приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Есть перебои с подачей электричества и водоснабжением.

В администрации премьер-министра сформирована команда, которая отбыла в префектуру Фукусима для сбора актуальных сведений о ЧП на месте. На завтрашнее утро запланировано внеочередное заседание правительства, на котором будет представлен доклад о состоянии пострадавших регионов.