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13.02.2021 12:13
Рубрика: В мире

США по-прежнему будут добиваться экстрадиции Ассанжа

Текст: Александр Саможнев

Администрация президента Джо Байдена подала сигнал, что продолжит попытки своего предшественника преследовать в судебном порядке основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Министерство юстиции подало в британский суд иск с требованием отменить решение, заблокировавшее его экстрадицию в Соединенные Штаты, пишет газета The New York Times.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Министерство юстиции должно было представить иск в поддержку своей апелляции на решение судьи в прошлом месяце, блокирующий экстрадицию Ассанжа на том основании, что условия содержания в американской тюрьме бесчеловечны.

Апелляция была подана 19 января - в последний день работы администрации Трампа. Поэтому решение о продолжении подачи иска стало первой возможностью для администрации Байдена пересмотреть усилия по судебному преследованию, ставшие предметом спора. Пресс-секретарь Королевской прокуратуры заявил, что американское правительство подало иск в четверг.

На этой неделе группа по правам человека и гражданским свободам обратились к исполняющему обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсону с просьбой отказаться от попыток преследования Ассанжа, утверждая, что дело, которое администрация Трампа разработала против него, может создать прецедент, представляющий серьезную угрозу свободе прессы.

Письмо США по Ассанжу не было предоставлено СМИ. В британском суде документы по умолчанию не являются публичными. Пресс-секретарь министерства юстиции Марк Раймонди заявил, что американское правительство не дало разрешения на его распространение, но подтвердил подачу иска.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Дело против Ассанжа является сложным и касается не того, является ли он журналистом, а того, может ли журналистская деятельность по сбору и публикации секретной информации рассматриваться в США как преступление. В центре внимания его обвинения находится публикация в 2010 году дипломатических и военных досье, утечка которых произошла по вине Челси Мэннинг.

В январе судья Ванесса Барайтсер из Вестминстерского магистратского суда отказала в экстрадиции Ассанжа, сославшись на тяжелые условия содержания заключенных, связанных с безопасностью в американских тюрьмах, а также на опасность того, что Ассанж может покончить жизнь самоубийством. "Психическое состояние Ассанжа таково, что экстрадиция его в Соединенные Штаты была бы деспотичной", - подчеркнула судья.

В мире США Джулиан Ассанж: история борьбы

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