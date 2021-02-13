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13.02.2021 18:23
Рубрика: В мире

Стало известно о первых пострадавших при землетрясении в Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

В результате землетрясения на северо-востоке Японии пострадали как минимум четыре человека, которые получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU
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Сейсмическая активность магнитудой 7,1 была зафиксирована у берегов префектур Фукусима и Мияги. Очаг залегал в акватории Тихого океана на глубине 60 километров.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като на экстренной пресс-конференции рассказал, что цунами местным жителям не угрожает.

В настоящее время проходит проверка безопасности на атомных объектах страны. По предварительным сведениям, нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" не выявлено.

В администрации премьер-министра создан кризисный штаб, который собирает последние данные о случившемся. Глава правительства Ёсихидэ Суга, несмотря на поздний час, в срочном порядке прибыл в свой офис для координации мер по предотвращению последствий ЧП.

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