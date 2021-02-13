Ученые оценили вероятность всплеска заболеваемости коронавирусом весной

Новости

Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой версии "Трех мушкетеров" 11:25
Оперштаб: Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Финансовой грамотностью граждан займутся четыре вуза 11:00
Андрей Бочкарев: В 2021 году в столице станет меньше на 25 долгостроев 10:35
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами 10:34
Андрей Бочкарев: Новая сцена "Уголка имени Дурова" откроется в марте 10:32
Рондон прошел медосмотр в ЦСКА и подпишет контракт до конца сезона 10:27
В Москве к 10 утра пробки достигли 9 баллов 10:24
Андрей Бочкарев: Выполнено 90 процентов конструкции станции БКЛ "Давыдково" 10:11
Иммунолог сообщил о возможной опасности новой пандемии 09:50
Андрей Бочкарев: Станции метро БКЛ "Карамышевская" и "Мнёвники" запустят в ближайшее время 09:48
Нападающий "Рейнджерс" Бучневич подрался в проигранном матче против "Бостона" 09:22
Уральский полпред рассказал про бесплатные лекарства от COVID-19 09:17
В Кургане построят современный фармацевтический комплекс 09:10
Зеленский перепутал Китай с Непалом 09:09
Пульмонолог рассказала о смертельно опасном виде атипичной пневмонии 08:55
Медведев в пяти сетах переиграл Крайиновича на Australian Open 08:50
В обороноспособности Великобритании обнаружили брешь 08:42
Непогода в Москве изменила расписание аэропортов 08:30
Эксперты рассказали, куда можно жаловаться на опасные детские площадки 08:00
Меланья Трамп анонсировала создание своего офиса 07:58
В субботу утром пробки в Москве достигли 9 баллов 06:51
Новейшим украинским самолетам запретили взлет 06:40
Биолог допустила возможность заразиться COVID-19 от вакцинированных 05:50
Более 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений на Западном берегу 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
13.02.2021 11:01
Рубрика: Общество

Ученые оценили вероятность всплеска заболеваемости коронавирусом весной

Текст: Михаил Русин
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В России сохраняется довольно высокая вероятность весеннего всплеска эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Фото: iStock
Инфекционист назвал примерные сроки отмены масочного режима в России

В частности, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что рост заражений возможен с конца марта по конец апреля, и высказался за ношение масок.

"Когда вы общаетесь с человеком достаточно близко, даже не обязательно разговариваете, а просто дышите, то происходит выбрасывание значительного количества вот этих пресловутых капель, которые попадают не обязательно в дыхательную систему, они могут попадать и в глаза, что продемонстрировали очень хорошо китайцы, которые выявили, что очкарики болеют в 5 раз реже", - объяснил он.

Эксперт считает маски эффективным защитным средством, который, кстати, снижает и заболеваемость ОРЗ.

За соблюдение масочного режима выступила также директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она тоже не исключает роста заболеваемости в весенний период.

"У нас всегда есть весенний всплеск респираторных заболеваний разного характера, поэтому здесь тоже скорее всего будет. Будет ли он сильным, зависит от того, как поведет себя население...", - отмечает она.

При этом Лариса Попович считает, что развитие эпидемии COVID-19 также будет зависеть от процесса вакцинации. Но делать прогнозы по точным датам возможного всплеска заболеваемости пока сложно.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами
Пушков объяснил суть внутренней политики США
Захарова: Киев отказался от шанса к миру в Донбассе
Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии