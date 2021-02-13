Ученые оценили вероятность всплеска заболеваемости коронавирусом весной

В России сохраняется довольно высокая вероятность весеннего всплеска эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

В частности, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что рост заражений возможен с конца марта по конец апреля, и высказался за ношение масок.

"Когда вы общаетесь с человеком достаточно близко, даже не обязательно разговариваете, а просто дышите, то происходит выбрасывание значительного количества вот этих пресловутых капель, которые попадают не обязательно в дыхательную систему, они могут попадать и в глаза, что продемонстрировали очень хорошо китайцы, которые выявили, что очкарики болеют в 5 раз реже", - объяснил он.

Эксперт считает маски эффективным защитным средством, который, кстати, снижает и заболеваемость ОРЗ.

За соблюдение масочного режима выступила также директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она тоже не исключает роста заболеваемости в весенний период.

"У нас всегда есть весенний всплеск респираторных заболеваний разного характера, поэтому здесь тоже скорее всего будет. Будет ли он сильным, зависит от того, как поведет себя население...", - отмечает она.

При этом Лариса Попович считает, что развитие эпидемии COVID-19 также будет зависеть от процесса вакцинации. Но делать прогнозы по точным датам возможного всплеска заболеваемости пока сложно.