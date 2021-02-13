Ученый рассказал, кому больше грозит постковидный синдром

Основной ущерб новая коронавирусная инфекция наносит дыхательной системе и легким, а также сердцу. У многих переболевших возникает фатальная дыхательная недостаточность, а поражение сердца проявляется в потере миокардом своей функции. Об этом рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Игорь Никитин. Ученый перечислил самые опасные последствия постковидного синдрома и способы реабилитации переболевших.

По словам Никитина, наиболее подвержены осложнениям после COVID-19 мужчины в возрасте от 45 до 65 лет. У выздоровевших проявляются различные признаки мультисистемного и мультиорганного повреждения.

- Это и признаки поражения центральной нервной системы, например, нарушение терморегуляции, невозможность сконцентрироваться. Особенно людям на ответственных постах, которые возвращаются к привычной сфере деятельности. Раньше они оперировали большим объемом данных, цифр, и они с большой тревогой понимают, что не могут это делать так, как они это делали обычно, - цитирует медика KP.Ru.

Потливость, быстрая утомляемость, невозможность испытывать ранее привычные физические нагрузки - также являются признаками постковидного синдрома. Переболевшие коронавирусной инфекцией часто хотят сделать перерыв в работе, прилечь и отдохнуть в середине дня.

Никитин добавил, что высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет осложняют не только течение заболевания, но и процессы реабилитации. Программы восстановления пациентов подбираются в зависимости от проявлений.

Так, например, при признаках поражения центральной нервной системы наряду с медикаментами назначается работа с психологом и психиатром, врачом-неврологом.

- Если это признаки поражения сердечно-сосудистой системы преимущественно, то это работа с кардиологом и врачом реабилитологом, который определяет уровень допустимых физических нагрузок. Если это легкие - то работать будет, прежде всего, пульмонологическая бригада и доктора, определяющие толерантность к физическим нагрузкам. У кого-то - это будет обязательное определение диффузии газов, того, как проходит газ через мембрану альвеолы, а у кого-то - изучение толерантности к физической нагрузке, - заявил ученый.

Нередко реабилитация сводится к несложной дыхательной гимнастике, которая при правильном назначении и систематическом исполнении имеет высокую эффективность.