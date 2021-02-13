УЕФА дисквалифицировал главного тренера "Краснодара" Мусаева на один матч

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч еврокубков. Наказание - условное. В пятницу, 12 февраля, такое решение принял дисциплинарный комитет УЕФА.

"За несвоевременное начало игры принято решение оштрафовать "Краснодар" на 15 тысяч евро и дисквалифицировать главного тренера Мурада Мусаева на один матч с испытательным сроком в один год, начиная с даты данного решения, - говорится в сообщении УЕФА.

Наказание вынесено за несвоевременное начало матча против "Челси" в Лиге чемпионов. "Краснодар" - единственный клуб из России, пробившийся в весеннюю часть еврокубков. Команда Мусаева в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сыграет против загребского "Динамо". Первая встреча пройдет 18 февраля в Краснодаре.