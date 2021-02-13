Умер актер из сериала "След" Олег Валкман

Российский актёр Олег Валкман скоропостижно скончался 13 февраля на 53-м году жизни. Об этом сообщил официальный представитель артиста.

По словам актера Сергей Пиоро, у Валкмана были проблемы со здоровьем.

"Был приступ, ему стало нехорошо. Но вроде потом все было нормально. Ну, у него была небольшая проблема, с чем связанная неизвестно", - приводит Пятый канал слова Пиоро.

В фильмографии Валкмана, работавшего в кино и на телевидении, почти пять десятков проектов. Известен ролями в сериалах "Громовы", "Штрафбат" и "След".