Умер олимпийский чемпион Юрий Власов

Легендарный советский штангист, олимпийский чемпион и обладатель нескольких десятков мировых рекордов Юрий Власов умер в возрасте 85 лет .

О смерти спортсмена сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Юрий Власов выиграл золото Олимпийских игр в 1960 году. Через четыре года он завоевал серебро, уступив Леониду Жаботинскому. Также на счету Власова четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах.

Власов совершил серьезный прорыв в развитии тяжелой атлетике. За карьеру он 31 раз устанавливал мировые рекорды и 41 раз - рекорды СССР.