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13.02.2021 15:34
Рубрика: В мире

В Ереване произошло сильное землетрясение

Текст: Александр Саможнев

Сильное землетрясение произошло в Ереване. Эпицентр располагался в 11 километрах югу от столицы.

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По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4,9 балла по шкале Рихтера.

По свидетельствам очевидцев, землетрясение было такой силы, что в магазинах с полок падали товары, а в домах - предметы интерьера. В Ереване наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Многие жители вышли на улицы, опасаясь повторных подземных толчков. Уточняется материальный ущерб, а также наличие возможных пострадавших, передает ТАСС.

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