В Ереване произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло в Ереване. Эпицентр располагался в 11 километрах югу от столицы.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4,9 балла по шкале Рихтера.
По свидетельствам очевидцев, землетрясение было такой силы, что в магазинах с полок падали товары, а в домах - предметы интерьера. В Ереване наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.
Многие жители вышли на улицы, опасаясь повторных подземных толчков. Уточняется материальный ущерб, а также наличие возможных пострадавших, передает ТАСС.
Se produjeron daños menores en Yerevan a causa del terremoto. pic.twitter.com/aixQayerFS— Imperio Armenia 🇦🇲 (@ImperioArmenia) February 13, 2021
#Sputnik reports that the earthquake caused damages to a number of buildings. One of those in Paronyan street, Yerevan. pic.twitter.com/f2fgdfyvf9— Ani Avetisyan (@AvetissianAn) February 13, 2021