В Ереване произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло в Ереване. Эпицентр располагался в 11 километрах югу от столицы.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4,9 балла по шкале Рихтера.

По свидетельствам очевидцев, землетрясение было такой силы, что в магазинах с полок падали товары, а в домах - предметы интерьера. В Ереване наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Многие жители вышли на улицы, опасаясь повторных подземных толчков. Уточняется материальный ущерб, а также наличие возможных пострадавших, передает ТАСС.

Se produjeron daños menores en Yerevan a causa del terremoto. pic.twitter.com/aixQayerFS — Imperio Armenia 🇦🇲 (@ImperioArmenia) February 13, 2021