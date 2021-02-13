В Госдуме оценили заявление Киева о невыполнимости Минских соглашений

Минским соглашениям нет аналога, уверен депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Об этом он напомнил, комментируя заявление украинских властей о невыполнимости Минских соглашений.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак высказал мнение, что США могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны в Донбассе. При этом Минские соглашения, по его словам, нельзя выполнить в нынешней редакции, в них нужно внести изменения.

Руслан Бальбек в комментарии RT отметил, что Украина не раз показывала себя "недобросовестным исполнителем международных соглашений". Парламентарий считает, что следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям. "Причем главное - чтобы это устроило коллективный Запад и Киев", - сказал он.

Подобные "ухищрения" политиков Украины, по словам Бальбека, не способствуют разрешению конфликта в Донбассе. "Минским соглашениям аналога нет, - подчеркнул депутат. - А значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе".