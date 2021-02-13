Новости

Южная Корея возобновит паромное сообщение по трагическому маршруту "Севоля" 14:27
Ким Чен Ын устроил разнос подчиненным на пленуме партии 14:21
Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя 13:57
Беременная звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб попала в аварию 13:23
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ 13:23
Работа советников-воспитателей в школах не будет связана с идеологией 13:10
В Москве мужчина погиб в шахте лифта 13:01
Ученый рассказал, кому больше грозит постковидный синдром 12:43
Режиссер "Фарго" снимет сериал-ремейк "Мистера и миссис Смит" 12:37
Сборная России стала второй в эстафете на юниорском ЧМ в Финляндии 12:33
Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тыс. человек 12:30
Москва прошла основную фазу снежного коллапса 12:13
США по-прежнему будут добиваться экстрадиции Ассанжа 12:13
СМИ: Госсекретарь США в марте посетит Японию 11:39
Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой версии "Трех мушкетеров" 11:25
Оперштаб: Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Финансовой грамотностью граждан займутся четыре вуза 11:00
Андрей Бочкарев: В 2021 году в столице станет меньше на 25 долгостроев 10:35
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами 10:34
Андрей Бочкарев: Новая сцена "Уголка имени Дурова" откроется в марте 10:32
Рондон прошел медосмотр в ЦСКА и подпишет контракт до конца сезона 10:27
В Москве к 10 утра пробки достигли 9 баллов 10:24
Андрей Бочкарев: Выполнено 90 процентов конструкции станции БКЛ "Давыдково" 10:11
Иммунолог сообщил о возможной опасности новой пандемии 09:50
Андрей Бочкарев: Станции метро БКЛ "Карамышевская" и "Мнёвники" запустят в ближайшее время 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
13.02.2021 13:23
Рубрика: Власть

В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ

Текст: Татьяна Замахина
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

В Госдуме объяснили подоплеку обвинений госдепа США в адрес России - глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Вашингтон использует тему прав человека для оправдания своего вмешательства в дела других стран.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лавров рассказал о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной

Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что США не исключают новых мер против РФ за "нарушения прав человека".

"Заявления представителя госдепа относительно каких-то нарушений в этой сфере в России не соответствуют действительности ни на йоту", - подчеркнул Слуцкий, которого цитирует РИА Новости.

По его оценке, подобные высказывания были ожидаемы от администрации нового американского президента Джо Байдена. "К сожалению, США используют тему прав человека для оправдания своего вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - пояснил глава комитета.

Он заверил, что в России абсолютно не собираются этого допускать.

"Что касается ответов и новых санкций, то Вашингтону для них не нужен повод, - добавил политик. - Они давно превратились в инструмент сдерживания".

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Пушков объяснил суть внутренней политики США

При этом санкционный механизм, по мнению Слуцкого, оказался полностью бесполезен с точки зрения влияния на политику России. Он посоветовал Вашингтону заняться анализом состояния демократии внутри собственной страны, а не лезть в чужие дела.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Россия и США Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами
Минтруд должен внести предложения по повышению зарплат бюджетников
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ
Пушков объяснил суть внутренней политики США
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей