В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ

В Госдуме объяснили подоплеку обвинений госдепа США в адрес России - глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Вашингтон использует тему прав человека для оправдания своего вмешательства в дела других стран.

Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что США не исключают новых мер против РФ за "нарушения прав человека".

"Заявления представителя госдепа относительно каких-то нарушений в этой сфере в России не соответствуют действительности ни на йоту", - подчеркнул Слуцкий, которого цитирует РИА Новости.

По его оценке, подобные высказывания были ожидаемы от администрации нового американского президента Джо Байдена. "К сожалению, США используют тему прав человека для оправдания своего вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - пояснил глава комитета.

Он заверил, что в России абсолютно не собираются этого допускать.

"Что касается ответов и новых санкций, то Вашингтону для них не нужен повод, - добавил политик. - Они давно превратились в инструмент сдерживания".

При этом санкционный механизм, по мнению Слуцкого, оказался полностью бесполезен с точки зрения влияния на политику России. Он посоветовал Вашингтону заняться анализом состояния демократии внутри собственной страны, а не лезть в чужие дела.