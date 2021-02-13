В Японии количество пострадавших при землетрясении превысило 10 человек

В результате землетрясения на северо-востоке Японии пострадали более десяти человек, передает агентство Kyodo.

Травмы различной степени тяжести получили жители префектур Фукусима и Мияги, где была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 7,1.

По оценкам специалистов, угроза возникновения цунами от подземных толчков отсутствует. В некоторых районах островного государства приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

В администрации премьер-министра создан кризисный штаб, который собирает последние данные о случившемся.