В Японии счет пострадавших при землетрясении идет на десятки

Как заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, на японских АЭС нештатных ситуаций не выявлено. Угроза возникновения цунами отсутствует. Правительство утром 14 февраля заслушает доклад о состоянии регионов, где были зарегистрированы мощные подземные толчки.

В некоторых районах островного государства приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Есть перебои с подачей электроэнергии и питьевой воды.