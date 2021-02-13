В МИД объяснили отъезд российских дипломатов из Лондона

Отъезд нескольких дипломатических работников с семьями из Великобритании связан с плановой ротацией, сообщили в МИД России.

"Заехали новые десять семей в соответствии с ротацией дипломатического состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В МИД пояснили, что дипломаты вынуждены заезжать в Великобританию группами, поскольку британцы ввела так называемые комплексные визовые размены.

При этом вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами.