В Москве представили останки "любимого полководца Наполеона"

В здании Института археологии РАН в Москве 12 февраля были представлены результаты работы русско-французской экспедиции "По следам войны 1812 года", а именно - останки французского генерала Шарль-Этьена Гюдена де ла Саблоньера, которого называли "любимым полководцем Наполеона". Церемонию представления останков возглавил директор Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров. На встрече присутствовали также великий князь Георгий Романов, принц Понтекорво Мюрат - наследник сподвижника Наполеона Иоахима Мюрата и прямой потомок Михаила Кутузова - Юлия Хитрово.

Генерал Гюден был тяжело ранен в ногу 19 августа 1812 года осколком при взрыве артиллерийского снаряда, выпущенного российскими артиллеристами, рассказал сотрудник Института археологии РАН Александр Хохлов. Это произошло примерно в двенадцати километрах от Смоленска, куда генерал поехал для рекогносцировки местности и оценки возможности переправы через реку, где русские войска разрушили при отступлении мост. Медицина того времени оказалась не в состоянии спасти Гюдена, и 22 августа 1812 года он скончался.

Согласно свидетельствам современников, Гюден был похоронен в Смоленске. Сердце генерала и его ордена были отправлены в Париж, и захоронены в пантеоне Дома инвалидов, а тело предали земле в Смоленске. Известно, что над его могилой французы начали возводить мавзолей, который должен был опираться на шесть пушек, вертикально вкопанных в землю. Однако уже в октябре 1812 года французские войска стали отступать. Мавзолей так и не был построен, пушки, по всей видимости, выкопали после освобождения Смоленска, и два столетия местонахождение могилы любимца Наполеона не было известно.

Благодаря поисковой работе экспедиции под патронажем Фонда развития русско-французских исторических инициатив в июне 2019 года могила генерала была обнаружена в Королевском бастионе Смоленска. Она находилась под танцплощадкой, возведенной в советское время. Археологи обнаружили шесть глубоких ям, оставшихся, скорее всего, от некогда вкопанных пушек, и в могиле в центре - относительно хорошо сохранившиеся останки, которые предположительно принадлежали Гюдену. В пользу этого говорило и отсутствие у скелета левой ноги - бедренная кость была гладко срезана посередине, что соответствовало попаданию осколка от артиллерийского снаряда (раньше считалось, что Гюден был смертельно ранен ядром, но находка останков опровергла эту версию).

Однако дальше надо было убедиться, что найден именно Гюден. Никаких знаков отличия или остатков мундира в могиле не было. По всей видимости, покойника похоронили в простой рубахе. Поэтому пришлось провести ряд международных экспертиз. Зуб Гюдена отправили во Францию для ДНК-экспертизы. Чтобы было с чем сравнивать, пришлось произвести эксгумацию его родственников.

"Генетический профиль и гаплотип и генерала сравнили с образцами его отца, матери, брата и сына, и в результате пришли к выводу, что на 99,999 процента останки принадлежат Гюдену... Были проведены микромолекулярный анализ ДНК и трехмерный анализ следов ранения на кости", - рассказала антрополог, сотрудник Института археологии РАН Татьяна Шведчикова.

"Последние годы я работаю круглосуточно и без выходных. Я сам отвозил образец Гюдена во Францию, договаривался с экспертами", - сказал "РГ" президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

Также он рассказал, что если все будет в порядке, то уже 5 мая 2021 года в пантеоне Дома инвалидов в Париже может состояться торжественное захоронение останков генерала Гюдена.

"Сейчас все согласования находятся в процессе. Разрешение на вывоз останков, это в ведении Минкульта России, доставка, организация торжественного захоронения, включая воинские почести", - отметил Малиновский.

Как рассказал "РГ" директор Института археологии РАН Николай Макаров, ученые надеются, что будут и новые находки, связанные с войной 1812 года. "Хотя история этой войны хорошо известна, однако периодически бывают неожиданности. Например, кто бы знал, что на территории Кремля в Москве удастся найти французское оружие тех времен", - сказал он. Находки, кстати, в их числе сабля, штык, пряжки - были представлены тут же, рядом с останками генерала Гюдена.

Уже 13 февраля в Вязьме состоится торжественное захоронение останков 70 русских и французских солдат, которые были найдены в ходе русско-французской поисковой экспедиции, а также - открытие монумента. В церемонии примут участие реконструкторы в русской и французской форме, будет дан пушечный салют, а также исполнены гимны России и Франции.

Как отметил принц Понтекорво Иоахим Мюрат, выступая в Институте археологии РАН, "хотя между Францией и Россией бывали конфликты, большую часть времени мы остаемся друзьями".