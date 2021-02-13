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13.02.2021 16:41
Рубрика: Спорт

В Москве пройдет "Матч Звезд" баскетбольной Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
В воскресенье, 14 февраля, в Москве на арене в Петровском парке, пройдет традиционный, уже пятый по счету "Матч Всех Звезд" баскетбольной Единой лиги.

Основное мероприятие, а именно гала-матч, состоится в формате "Звезды России" - "Звезды мира". Составы команд на эту игры выбирались в три этапа. Сначала голосовали болельщики, затем из расширенного списка кандидатов по 10 баскетболистов с каждой стороны определили журналисты.

Фото: www.fiba.basketball
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После этого по два игрока добавила сама Единая лига ВТБ, выдав специальные приглашения (wild card). Непосредственно стартовые пятерки назвали главные тренеры: наставник россиян Евгений Пашутин ("Локомотив-Кубань", Краснодар) и рулевой легионеров испанец Хави Паскуаль ("Зенит", Санкт-Петербург).

Вот кто выйдет на площадку перед стартовым спорным мячом: "Звезды России" - Алексей Швед (БК "Химки", Московская обл.), Никита Михайловский ("Автодор", Саратов), Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Зубков ("Зенит" СПб), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"); "Звезды мира" - Маркус Кин ("Калев"), Матеуш Понитка ("Зенит" СПб), Джамар Смит (УНИКС, Казань), Миндаугас Кузминскас ("Локомотив-Кубань"), Джордан Мики ("Химки").

Будут готовы вступить в игру со скамейки запасных: россияне - Вячеслав Зайцев ("Химки"), Михаил Кулагин ("Енисей", Красноярск), Виталий Фридзон ("Зенит" СПб), Евгений Бабурин, Антон Астапкович (оба - БК "Нижний Новгород"), Джоэль Боломбой, Никита Курбанов (оба - ЦСКА); легионеры - Айзея Кэнэн (УНИКС), Мантас Калниетис ("Локомотив-Кубань"), Нэйт Мэйсон ("Автодор"), Адас Юшкявичюс ("Парма", Пермь), Кевин Пангос, ("Зенит" СПб), Дрю Гордон ("Локомотив-Кубань"), Дастин Хог ("Енисей").

Начало игры в 18.00, но еще за час до нее стартует предматчевое шоу. После представления игроков, в 17.20 - конкурс по броскам сверху. Участвуют: Александр Петенев ("Автодор"), Таюс Бэттл ("Енисей"), Дерек Кук ("Цмоки-Минск", Беларусь), Игорь Вольхин ("Зенит"). В большом перерыве (то есть между второй и третьей четвертями) - конкурс по броскам с дальней дистанции (трехочковые). Здесь выступят: Артем Комолов (БК "Нижний Новгород"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Айзея Кэнэн (УНИКС), Джеремайя Хилл ("Астана", Нур-Султан, Казахстан).

Фото: iStock
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Помимо чисто соревновательной части, Единая лига приготовила болельщикам еще массу интересного. Большая нагрузка ляжет на специально приглашенного ведущего - звезду различных телевизионных шоу Ивана Урганта. Он, кстати, уже не в первый раз работает на "Матчах Звезд".

- Наш "Матч Звезд" это своеобразный "пазл", состоящий из лучшего ведущего разговорного жанра Ивана Урганта, музыкальной части, конкурсов для игроков и болельщиков, и, конечно же, как "вишенка на торте" - сам баскетбольный матч. "Матч Звезд" в первую очередь шоу, но баскетбол является важной составляющей, - считает генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы в составе женской сборной России заслуженны мастер спорта Илона Корстин.

Где будем смотреть

14 февраля, воскресенье

"Матч ТВ"

16.55 - 19.50. "Матч Звезд" баскетбольной Единой лиги "Звезды России" - "Звезды мира". Конкурсы по броскам сверху и дальним броскам. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол

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