В обороноспособности Великобритании обнаружили брешь

К 2021 году ситуация с обороноспособностью Великобритании стала "катастрофической". Об этом свидетельствует непрерывный отток военнослужащих из британской армии, пишет газета Daily Mail со ссылкой на отчет министерства обороны.

По оценкам экспертов, молодые люди не желают идти в армию. Нехватка личного состава наблюдается уже несколько лет, а содержание военнослужащих остается по-прежнему неудовлетворительным. Сухопутным войскам Великобритании требуется 15 тысяч военнослужащих, сейчас в ней насчитывается только 11 тысяч военных.

Такая армия слишком мала, чтобы обеспечить полноценную обороноспособность Королевства, считает полковник Ричард Кемп, Уже в 2019 году британское правительство называло сложившуюся ситуацию "кризисом", однако действенных шагов за два года предпринято не было, полагает аналитик.