В Венесуэлу прибыла первая партия вакцины "Спутник V"

Самолет с первой партией вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыл в Венесуэлу, сообщил ТАСС посол России Сергей Мелик-Багдасаров.

По словам дипломата, это первая поставка для массовой вакцинации в рамках подписанного контракта.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций информировал о предоставлении Каракасу "Спутника V" для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тысячи добровольцев, в том числе сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра. А в декабре с российской стороной было подписано соглашение о поставках препарата для массовой вакцинации.