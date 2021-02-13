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13.02.2021 12:30
Рубрика: Общество

Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тыс. человек

Текст: Ирина Огилько

В субботу власти города приняли решение о привлечении дополнительных 12 тысяч специалистов инженерных предприятий столицы - ОЭК, Мосгаз, Мосводосток и других. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Киселев / Агентство "Москва"
Москва прошла основную фазу снежного коллапса

Как рассказал Бирюков, в столице к ликвидации последствий снегопада привлечено более 12 тысяч специалистов и техника инженерных компаний города, среди них

"Мосводосток", Мосгаз, энергетические компании и другие. Он напомнил, что в городе со вчерашнего дня задействованы более 60 тысяч дворников и 13,5 тысячи единиц техники. С целью оптимизации работы для них организованы пункты обогрева и питания, что позволяет специалистам быстро возвращаться к ликвидации последствий снегопада.

"С начала снегопада выпало более 30 см снега, в некоторых округах высота сугробов составляет метр, - рассказал Бирюков. - На снегоплавильные пункты, в том числе на пункты временного хранения снега вывезли 1,1 млн кубометров снега. По прогнозам, в субботу выпадет еще около 4 см снега".

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