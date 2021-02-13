Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли утвердят в марте

Правительство может утвердить второй пакет мер поддержки ИТ-компаний уже в марте. В него вошли около 50 инициатив, в том числе софинансирование расходов на разработку продуктов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Для перехода на отечественное программное обеспечение госкомпании обяжут утверждать планы импортозамещения, появятся фискальные инструменты. "Наша задача - сделать все для того, чтобы создать комфортные условия российским компаниям", - сказал вице-премьер.

В разработке второго пакета принимали участие более 250 представителей ИТ-компаний. "По результатам обсуждения с разработчиками мы сформировали "второй пакет" мер поддержки отрасли, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты, - сказал глава Минцифры Максут Шадаев. - Подготовлен план мероприятий по реализации, его согласование в настоящий момент завершается. Рассчитываем, что Правительство утвердит этот план в марте", - сказал Шадаев.

В пятницу правительство одобрило законопроект о бессрочном снижении с 8% до 6% ставки страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для ИТ-компаний, начиная с 2021 года. Такую же меру предлагается установить для проектировщиков и разработчиков электронной и компонентной базы и радиоэлектронной продукции.

"Этой мерой полностью закрываются наши обязательства по нормативному регулированию "первого пакета" мер поддержки ИТ-отрасли, так называемого "налогового маневра". С 1 января действуют беспрецедентные льготы для ИТ-компаний: налог на прибыль 3% вместо 20%, страховые взносы на фонд оплаты труда - 7,6% вместо 14%, нулевая ставка НДС для российского лицензионного софта", - подчеркнул Чернышенко.

После принятия закона Минцифры получило 1,9 тысячи заявок на аккредитацию компаний, которая является необходимой для пользования льготами, сообщил Шадаев. Это говорит о высокой востребованности мер "первого пакета".