Задержан хакер, торговавший персональными данными россиян

Злоумышленник, торговавший персональными данными россиян, был задержан в субботу 13 февраля, оперативниками, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что задержанный "занимался продажей личных персональных данных россиян: копиями их паспортов, выписками из банков и другими документами потерпевших".

Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий").

Сообщается, что задержанный признался в содеянном и начал сотрудничество со следствием.