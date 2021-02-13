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13.02.2021 09:09
Рубрика: В мире

Зеленский перепутал Китай с Непалом

Текст: Александр Саможнев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter жителей КНР с китайским Новым годом, проиллюстрировав свое сообщение снимком площади Дурбар в столице Непала Катманду. На эту ошибку обратили внимание пользователи социальных сетей, сообщает портал strana.ua

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Зеленский поздравил лидера Китая Си Цзиньпиня и дружественный китайский народ с Праздником весны. Президент Украины выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество с КНР будет развиваться.

Любопытно, что в Китае Twitter не работает с 2009 года из-за разногласий по информационной политике. Об этом, вероятно, протокольная служба офиса президента тоже не знала.

В мире экс-СССР Украина В мире Восточная Азия Китай В мире Юго-Восточная Азия Непал

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