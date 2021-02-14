Новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Максим Топилин, возглавлявший ПФР больше года, освобожден от этой должности. Как говорится в документах правительства, он переходит на новую работу. До прихода в ПФР Максим Топилин восемь лет возглавлял Минтруд.

Кигим - опытный руководитель: ранее занимал должность главы Фонда социального страхования (ФСС), в этой должности он проработал почти восемь лет. До этого избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

Как уточняют в правительстве, о назначении нового председателя ФСС вместо перешедшего в ПФР Андрея Кигима будет сообщено дополнительно.

Одна из главных задач Пенсионного фонда - обеспечить достойный уровень пенсий. В течение ближайших трех лет индексация страховых пенсий будет превышать годовую инфляцию. Так, с 1 января нынешнего года страховые пенсии неработающим пенсионерам выросли на 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. В 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, что в 1,6 раза выше уровня инфляции за 2021 год, в 2023 году - на 5,6%, что в 1,4 раза выше уровня инфляции за 2022 год.

Прорабатывается вопрос возвращения индексации пенсий и работающим пенсионерам. Минтруд направил свои предложения в правительство. Как считает первый зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский, решение об индексации будет принято уже в этом году.