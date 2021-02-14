Биатлонист Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира

Эмильен Жалкен стал победителем гонки преследования на 12,5 километров на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Время француза составило 31 минуту 22,1 секунды. Жаклен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал представитель Швеции Себастьян Самуэльссон (отставание 7,3 секунды), замкнул тройку лидеров норвежец Йоханнес Бе (8,1).

Что касается россиян, то Эдуард Латыпов показал седьмое время (+1.35,1), что стало для него лучшим результатом в личных гонках на этапах Кубка мира. До того Латыпов стал десятым в спринте на нынешнем первенстве планеты.

Чуть позднее сегодня в Поклюке состоится женская гонка преследования. Завершится чемпионат мира 21 февраля.