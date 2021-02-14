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14.02.2021 23:08
Рубрика: Спорт

БК "Зенит" ушел лидером на перерыв чемпионата Единой лиги ВТБ

Текст: Илья Трисвятский
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ наступил двухнедельный перерыв, связанный с выступлением сборной страны в квалификации чемпионата Европы-2022. Перед паузой санкт-петербургский "Зенит" укрепил свое лидерство, обыграв в гостях московский ЦСКА - 74:71.

На матче двух участников Евролиги, претендующих на попадание в плей-офф, в армейском зале на Ленинградском проспекте собралось 2383 болельщика - именно столько продали билетов на игру. Это четвертый показатель в нынешнем и весьма сложном сезоне, когда большинство матчей проходят при условиях ограничений, установленных местными властями в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Первые три места в списке самых посещаемых встреч чемпионата Единой лиги-2020/21 занимают матчи, состоявшиеся в Казани.

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В Москве питерцы ушли на большой перерыв с двузначным преимуществом - 39:29 (+10). ЦСКА после отдыха бросился в погоню - за три минуты удалось сократить отставание до 36:39. Однако дальние попадания в исполнении легионеров гостей Кевина Пангоса и Уилла Томаса не позволили "красно-синим" приблизиться в счете. Под занавес третьей четверти пять очков подряд набрал ветеран "Зенита" Виталий Фридзон - 56:46.

За семь минут до завершения основного времени перевес питерцев достиг 16 очков - 68:52. Тем не менее армейцы не сдались и попытались организовать погоню. Интрига в матче достигла апогея, когда на предпоследней минуте немецкий легионер ЦСКА Йоханнес Фогтманн точно бросил с дуги - 69:72. Затем двухочковыми попаданиями обменялись Томас и Фогтманн, под занавес попытался перевести игру в овертайм армейский американец Дэрран Хиллиард, но тщетно.

Лучшими бомбардирами у победителей в итоге стали Кевин Пангос (17 очков), Остин Холлинс (13), Уилл Томас (13) и Артурас Гудайтис (10); в рядах хозяев отличились Йоханнес Фогтманн (19), Дэниэл Хэккетт (14) и Дэрран Хиллиард (13). Это поражение для ЦСКА стало пятым в нынешнем регулярном чемпионате. Худший показатель за всю историю выступлений армейцев в Единой лиге ВТБ. По четыре неудачи было в сезонах 2014/15, 2018/19 и 2019/20.

"Рад тому, какой баскетбол показали. Провели серьезную игру - как в защите, так и в нападении, - сказал главный тренер "Зенита" Хави Паскуаль. - Мы контролировали ситуацию на протяжении практически всего матча, но в последние пять минут немного потеряли контроль, не реализовали несколько свободных бросков, а ЦСКА великолепно атаковал, имел шансы, чтобы сравнять счет. Мы же просто перестали быть агрессивными, утратили концентрацию. Хотя не стоит забывать: сражались против великолепной команды. Да, у ЦСКА есть травмированные баскетболисты, но и те, кто находится в строю, обладают великолепными качествами. Под занавес матча они играли лучше нас".

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Результаты последних матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ: "Нижний Новгород" - "Автодор" (Саратов) - 86:80, "Парма" (Пермь) - "Калев" (Таллин, Эстония) - 85:72, "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) -  "Химки" (Московская область) - 77:82.

В турнирной таблице лидирует "Зенит" (15 побед и 2 поражения). Далее идут УНИКС - (13-4), ЦСКА (11-5), "Локомотив-Кубань" (10-6), "Нижний Новгород" (8-6), "Зелена-Гура" (10-8).

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