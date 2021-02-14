Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании предупредили, что чрезмерно бледный цвет лица может быть признаком развития рака кишечника.

Из-за злокачественного процесса в организме у человека наблюдается острая нехватка железа. Отсюда и неестественный цвет лица, передает Express.

Также онкологи отметили, что нужно обратиться к врачам, если у вас в течение трех недель и более проявляются постоянная боль в нижней части живота, вздутие живота, изменение стула.

Кроме того, насторожить должна резкая и необъяснимая потеря веса.

Отмечается, что для снижения риска развития рака кишечника необходимо ограничить количество красного мяса и обработанных мясные продуктов в рационе. А именно, свинины, говядины, бекона, ветчины, колбасы и сосисок. При этом в рационе обязательно должна присутствовать клетчатка. Ее можно получить из бобовых, цельнозерновых, овощей и фруктов.