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14.02.2021 07:39
Рубрика: Общество

Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании предупредили, что чрезмерно бледный цвет лица может быть признаком развития рака кишечника.

Из-за злокачественного процесса в организме у человека наблюдается острая нехватка железа. Отсюда и неестественный цвет лица, передает Express.

Фото: iStock
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Также онкологи отметили, что нужно обратиться к врачам, если у вас в течение трех недель и более проявляются постоянная боль в нижней части живота, вздутие живота, изменение стула.

Кроме того, насторожить должна резкая и необъяснимая потеря веса.

Отмечается, что для снижения риска развития рака кишечника необходимо ограничить количество красного мяса и обработанных мясные продуктов в рационе. А именно, свинины, говядины, бекона, ветчины, колбасы и сосисок. При этом в рационе обязательно должна присутствовать клетчатка. Ее можно получить из бобовых, цельнозерновых, овощей и фруктов.

Наука Общество Здоровье

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