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14.02.2021 16:02
Рубрика: В мире

Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 150 человек

Текст: Алексей Чуриков

Согласно последним сведениям, в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии пострадали по меньшей мере 150 человек. По информации агентства Киодо, жертв среди населения нет.

Специалисты уточнили информацию о силе землетрясения в Японии

Как уточнили в посольстве России в Японии, сведений о пострадавших россиянах в настоящее время нет. "На данный момент никакой информации о пострадавших гражданах РФ в посольство не поступало", - заявил ТАСС представитель дипмиссии.

Наибольшее количество пострадавших наблюдается в префектурах Фукусима и Мияги, где были зафиксированы наиболее сильные подземные толчки. Сообщается, что без электричества осталось более 100 тысяч домов. В некоторых районах имеются перебои в водоснабжении. Из-за этого некоторые жители Фукусимы вынуждены временно переехать в эвакуационные центры, где им оказывается всяческая помощь.

Напомним, что вчера вечером у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Сегодня утром были зафиксированы повторные толчки, сила которых достигала 5,2 балла. Японское метеорологическое агентство призывает граждан сохранять бдительность и предупреждает о возможности возникновения новых толчков интенсивностью 6 баллов и выше в течение ближайшей недели.

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