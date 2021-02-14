Эксперт оценил риски подорожания мяса

По его словам, из-за высоких объемов производства в 2020 году цены на мясо кур были рекордно низкими. Аналогичная ситуация наблюдалась и по свинине. Но еще в 2018 году мясо птицы стоило в магазинах 151,27 рубля за кг, а свинина - 275,26 рубля за кг.
Такие привлекательные цены привели к увеличению спроса на птицу и свинину и, соответственно, потреблению. По итогам прошлого года оно приблизилось к 78 кг на человека. И это абсолютный рекорд, говорит эксперт. Так, потребление свинины составило 28 кг против 22,9 кг на человека в 2010 году.
"В условиях растущего спроса на дешевое мясо цены на него постепенно стабилизировались до уровня прошлых лет. Таким образом удалось повысить рентабельность производства", - поясняет Владимир Кравченко.
Также на рост цен незначительно повлияла эпизоотическая ситуация конца 2020 года (африканская чума свиней и птичий грипп), из-за чего в первом квартале этого года производство птицы и свинины продуктов уменьшится. Это также кратковременно повлияет на цены.
"Говорить о долгосрочном росте цен и превышении ими уровня прошлых лет не приходится, так как явных предпосылок ввиду высокого уровня самообеспеченности к этому нет", - уверен эксперт. И по свинине, и по птице объемы производства превышают внутренние потребности.
Наоборот, по оценке Центра агроаналитики, во втором квартале 2021 года цены на эти продукты не превысят уровень первого квартала, а при восстановлении производства могут снова снизиться. Кроме того, благодаря введению экспортной пошлины на зерно с 15 февраля, цены на него (как основную составляющую корма) должны снизиться. Это также будет способствовать снижению себестоимости производства мяса, а, значит, и цен для конечного потребителя, говорит Владимир Кравченко.