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14.02.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил риски подорожания мяса

Текст: Татьяна Карабут
С середины лета прошлого года к 8 февраля 2021 года розничные цены на курицу выросли со 139,33 до 148,9 рубля за кг, а на свинину - с 260,83 до 270,2 рубля за кг, следует из данных Росстата. Но дальнейший рост цен на это доступное мясо не будет столь очевидным, считает руководитель направления животноводство Центра агроаналитики при минсельхозе Владимир Кравченко.
Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости

По его словам, из-за высоких объемов производства в 2020 году цены на мясо кур были рекордно низкими. Аналогичная ситуация наблюдалась и по свинине. Но еще в 2018 году мясо птицы стоило в магазинах 151,27 рубля за кг, а свинина - 275,26 рубля за кг.

Такие привлекательные цены привели к увеличению спроса на птицу и свинину и, соответственно, потреблению. По итогам прошлого года оно приблизилось к 78 кг на человека. И это абсолютный рекорд, говорит эксперт. Так, потребление свинины составило 28 кг против 22,9 кг на человека в 2010 году.

"В условиях растущего спроса на дешевое мясо цены на него постепенно стабилизировались до уровня прошлых лет. Таким образом удалось повысить рентабельность производства", - поясняет Владимир Кравченко.

Также на рост цен незначительно повлияла эпизоотическая ситуация конца 2020 года (африканская чума свиней и птичий грипп), из-за чего в первом квартале этого года производство птицы и свинины продуктов уменьшится. Это также кратковременно повлияет на цены.

Фото: iStock
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"Говорить о долгосрочном росте цен и превышении ими уровня прошлых лет не приходится, так как явных предпосылок ввиду высокого уровня самообеспеченности к этому нет", - уверен эксперт. И по свинине, и по птице объемы производства превышают внутренние потребности.

Наоборот, по оценке Центра агроаналитики, во втором квартале 2021 года цены на эти продукты не превысят уровень первого квартала, а при восстановлении производства могут снова снизиться. Кроме того, благодаря введению экспортной пошлины на зерно с 15 февраля, цены на него (как основную составляющую корма) должны снизиться. Это также будет способствовать снижению себестоимости производства мяса, а, значит, и цен для конечного потребителя, говорит Владимир Кравченко.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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