Эксперт оценил риски подорожания мяса

С середины лета прошлого года к 8 февраля 2021 года розничные цены на курицу выросли со 139,33 до 148,9 рубля за кг, а на свинину - с 260,83 до 270,2 рубля за кг, следует из данных Росстата. Но дальнейший рост цен на это доступное мясо не будет столь очевидным, считает руководитель направления животноводство Центра агроаналитики при минсельхозе Владимир Кравченко.

По его словам, из-за высоких объемов производства в 2020 году цены на мясо кур были рекордно низкими. Аналогичная ситуация наблюдалась и по свинине. Но еще в 2018 году мясо птицы стоило в магазинах 151,27 рубля за кг, а свинина - 275,26 рубля за кг.

Такие привлекательные цены привели к увеличению спроса на птицу и свинину и, соответственно, потреблению. По итогам прошлого года оно приблизилось к 78 кг на человека. И это абсолютный рекорд, говорит эксперт. Так, потребление свинины составило 28 кг против 22,9 кг на человека в 2010 году.

"В условиях растущего спроса на дешевое мясо цены на него постепенно стабилизировались до уровня прошлых лет. Таким образом удалось повысить рентабельность производства", - поясняет Владимир Кравченко.

Также на рост цен незначительно повлияла эпизоотическая ситуация конца 2020 года (африканская чума свиней и птичий грипп), из-за чего в первом квартале этого года производство птицы и свинины продуктов уменьшится. Это также кратковременно повлияет на цены.

"Говорить о долгосрочном росте цен и превышении ими уровня прошлых лет не приходится, так как явных предпосылок ввиду высокого уровня самообеспеченности к этому нет", - уверен эксперт. И по свинине, и по птице объемы производства превышают внутренние потребности.

Наоборот, по оценке Центра агроаналитики, во втором квартале 2021 года цены на эти продукты не превысят уровень первого квартала, а при восстановлении производства могут снова снизиться. Кроме того, благодаря введению экспортной пошлины на зерно с 15 февраля, цены на него (как основную составляющую корма) должны снизиться. Это также будет способствовать снижению себестоимости производства мяса, а, значит, и цен для конечного потребителя, говорит Владимир Кравченко.