Эво Моралес в 2019 году просил помощи у Кубы и Венесуэлы

Бывший президент Боливии Эво Моралес признался, что в 2019 году совершал поездки на Кубу, чтобы заручиться поддержкой союзников для возвращения демократии в своей стране.

Президент-социалист Эво Моралес, который руководил Боливией почти 14 лет, дважды посещал Кубу после того, как покинул свой пост под давлением полиции и армии, присоединившихся к правому проамериканскому перевороту. Первая поездка произошла в начале декабря 2019 года, когда он вынужден был скрываться в Мексике, а вторая - в феврале 2020 года, когда бывший президент находился в Аргентине. На Кубе Моралес хотел договориться о помощи: "Когда я поехал на Кубу, это было не по вопросам здоровья. Я отправился на совещание с властями Кубы и Венесуэлы, чтобы вместе спланировать возвращение демократии в своей стране", - заявил он в последнем интервью.

Моралес не раз говорил о том, что политический кризис в Боливии являлся государственным переворотом, незаконной атакой на действующее правительство. Бывший президент также обвинил США в заговоре с целью разрушить политическое устройство Боливии. Во время кризиса Моралеса поддержали многие лидеры стран Латинской Америки. В частности, кубинский президент Мигаль Диас-Канель обвинил в отставке Моралеса правые силы и заявил, что смещение президента было направлено против демократии в Боливии, а президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал мировое сообщество встать на защиту коренных народов страны. В МИД России заявили, что события в Боливии развивались "по лекалам срежиссированного госпереворота".

В 2020 году в Боливии были проведены всеобщие выборы президента и правительства. Луис Арсе, однопартиец свергнутого Моралеса и бывший министр экономики, одержал победу, заручившись поддержкой 55,1% избирателей, что позволило Эво Моралесу вернуться на родину.