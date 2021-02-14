В этом году фестиваль начнется 28 августа и завершится 5 сентября. По традиции музыканты из разных стран будут выступать под стенами Кремля на Красной площади. Разумеется, если к тому времени пандемия коронавируса пойдет на спад и будут отменены ограничения на проведение массовых мероприятий.

Напомним, что история этого грандиозного праздника, в котором принимают участие музыкальные коллективы со всего света, ведет свое начало с 2007 года. В прошлом году в связи с карантинными мерами представление прошло в парке "Патриот" без участия иностранных гостей и без зрителей на трибунах, но все равно благодаря телевидению и интернету его смогли увидеть миллионы людей.

Теперь организаторы надеются на то, что музыкальное шоу с непременными дефиле и выступлениями подразделений почетного караула вновь вернется на главную площадь страны и пройдет в своем обычном формате. Это значит, что наряду с военными музыкантами России в нем примут участие представители целого ряда зарубежных государств.

В числе вероятных гостей дирекция "Спасской башни" называет коллективы из Греции, Казахстана, Китая, Таиланда, Франции, Южной Кореи, Мальты, Швейцарии, оговариваясь при этом, что их участие будет зависеть от эпидемиологической ситуации как у нас в России, так и в мире.

- Интерес и к нашему фестивалю, и к Москве остается стабильно высоким, - говорит директор "Спасской башни" Сергей Смирнов. - Мы находимся в постоянном контакте и с прежними участниками, и с теми, кто изъявляет желание приехать к нам впервые.

Если ограничения снимут, то посмотреть представление у стен Кремля смогут свыше 7 тысяч зрителей

Организаторы уже приступили к разработке концепции двухчасового спектакля на Красной площади. По-видимому, теперь одной из сквозных тем станет наша общая борьба со смертельным вирусом, героизм и самопожертвование врачей, работа волонтеров, победа добра над злом.

Как всегда, не обойдут вниманием и те важные памятные даты, которые связаны с историей нашего государства. Например, 100-летие военно-оркестровой службы России, оно пришлось на 14 января 2021 года.

Дирекция обещает вернуть на площадь традиционный детский городок, где выступят юные коллективы из разных городов страны. Здесь же будут представлены стенды с книжками лучших детских издательств России. А по соседству появится конный манеж, на котором продемонстрируют свое искусство всадники из Кремлевской школы верховой езды.

Лучшие военные оркестры России и зарубежные гости в свободное от фестивальной программы время выступят на вокзалах Москвы, в парках столицы и Подмосковья.

Как раз сегодня стартует билетная программа "Спасской башни". Пока в продажу поступят лишь пятьдесят процентов мест, иначе говоря, рассадка на трибунах будет по принципу "через один". Если же к августу ограничения снимут, то, как и в прошлые годы, ежевечерне любоваться представлением у стен Кремля смогут свыше семи тысяч зрителей.