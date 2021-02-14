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14.02.2021 18:40
Рубрика: Культура

До августовских звезд

Названы сроки проведения фестиваля "Спасская башня"-2021
Текст: Владимир Снегирев
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8382)
В этом году фестиваль начнется 28 августа и завершится 5 сентября. По традиции музыканты из разных стран будут выступать под стенами Кремля на Красной площади. Разумеется, если к тому времени пандемия коронавируса пойдет на спад и будут отменены ограничения на проведение массовых мероприятий.
Фото: Роман Щербенков Фото: Роман Щербенков
Фото: Роман Щербенков

Напомним, что история этого грандиозного праздника, в котором принимают участие музыкальные коллективы со всего света, ведет свое начало с 2007 года. В прошлом году в связи с карантинными мерами представление прошло в парке "Патриот" без участия иностранных гостей и без зрителей на трибунах, но все равно благодаря телевидению и интернету его смогли увидеть миллионы людей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Видеотрансляция: Показательное представление фестиваля "Спасская башня"

Теперь организаторы надеются на то, что музыкальное шоу с непременными дефиле и выступлениями подразделений почетного караула вновь вернется на главную площадь страны и пройдет в своем обычном формате. Это значит, что наряду с военными музыкантами России в нем примут участие представители целого ряда зарубежных государств.

В числе вероятных гостей дирекция "Спасской башни" называет коллективы из Греции, Казахстана, Китая, Таиланда, Франции, Южной Кореи, Мальты, Швейцарии, оговариваясь при этом, что их участие будет зависеть от эпидемиологической ситуации как у нас в России, так и в мире.

- Интерес и к нашему фестивалю, и к Москве остается стабильно высоким, - говорит директор "Спасской башни" Сергей Смирнов. - Мы находимся в постоянном контакте и с прежними участниками, и с теми, кто изъявляет желание приехать к нам впервые.

Если ограничения снимут, то посмотреть представление у стен Кремля смогут свыше 7 тысяч зрителей

Организаторы уже приступили к разработке концепции двухчасового спектакля на Красной площади. По-видимому, теперь одной из сквозных тем станет наша общая борьба со смертельным вирусом, героизм и самопожертвование врачей, работа волонтеров, победа добра над злом.

Как всегда, не обойдут вниманием и те важные памятные даты, которые связаны с историей нашего государства. Например, 100-летие военно-оркестровой службы России, оно пришлось на 14 января 2021 года.

Фото: iStock
Российский национальный оркестр объявил конкурс юных музыкантов

Дирекция обещает вернуть на площадь традиционный детский городок, где выступят юные коллективы из разных городов страны. Здесь же будут представлены стенды с книжками лучших детских издательств России. А по соседству появится конный манеж, на котором продемонстрируют свое искусство всадники из Кремлевской школы верховой езды.

Лучшие военные оркестры России и зарубежные гости в свободное от фестивальной программы время выступят на вокзалах Москвы, в парках столицы и Подмосковья.

Как раз сегодня стартует билетная программа "Спасской башни". Пока в продажу поступят лишь пятьдесят процентов мест, иначе говоря, рассадка на трибунах будет по принципу "через один". Если же к августу ограничения снимут, то, как и в прошлые годы, ежевечерне любоваться представлением у стен Кремля смогут свыше семи тысяч зрителей.

Культура Музыка Фестиваль военных оркестров "Спасская башня"

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