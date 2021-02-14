Где уже сегодня нужен сертификат о вакцинации

Вакцина "Спутник V" одобрена к применению уже в 27 странах мира, таким образом, она вошла в число трех лидеров с наибольшим количеством разрешений по всему миру. Продолжается - правда, не без сложностей - и регистрация нашей вакцины в ЕС. Это важно, поскольку в ЕС продолжают обсуждать идею обязательной вакцинации и введения иммунных паспортов.

За последние дни к "клубу" "Спутника V" присоединились Черногория, Казахстан, Сент-Винсент и Гренадины. Вот-вот ожидается регистрация на крупнейшем рынке - в Индии.

Не за горами и начало производства "Спутника Лайт". Это "облегченный" вариант - однокомпонентная вакцина, которую вводят за один раз. Вторая фаза клинических испытаний подходит к концу. А далее препарат по примеру "Спутника V" и "ЭпиВакКороны" может быть зарегистрирован Минздравом России, после чего его начнут применять параллельно с проведением пострегистрационных испытаний.

"Спутник Лайт", как пояснял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ориентирован на внешние рынки. Но может пригодиться и дома - им можно будет делать вторую прививку тем, кто уже получил первый компонент "Спутника V".

Продолжается и процедура регистрации "Спутника V" Европейским агентством по лекарственных средств (EMA). Сейчас препарат разрешили уже три страны - Сербия, Черногория и Венгрия, но две первые в ЕС не входят. А большинство стран содружества, после публикации в The Lancet заметно потеплевшие к нашему препарату, тем не менее дают понять: без разрешения EMA дело не пойдет. Первый этап - научные консультации в ЕМА - прошел. Но дальше случилась неувязка: европейские чиновники заявили, что заявку на одобрение "Спутника V" они не получали, хотя РФПИ в ответ тут же опубликовал скан документа. Конечно, это может быть простой случайностью. Но можно предположить и другое: что регистрация может затянуться.

Россия - одна из немногих стран, которая готова обеспечить бесплатную вакцинацию не только групп риска, но и всего населения. При этом прививки добровольны - это личное дело каждого

Между тем, по мере наращивания темпов вакцинации, в ЕС снова активно рассуждают о том, что введение электронных ковид-паспортов поможет смягчить карантинные меры.

Власти Дании в начале февраля сообщили о приложении для смартфонов, которое будет выполнять роль электронного сертификата о прививке от COVID-19. Разработка займет три или четыре месяца. "После этого мы будем технологически готовы к постепенному, спокойному открытию датского общества", - заявил Euronews министр налогообложения Дании Мортен Бёдсков.

В соседней Швеции, весь последний год боровшейся с эпидемией по своим собственным понятиям, без введения полного локдауна, тоже говорят о необходимости введения цифрового сертификата вакцинации.

Вакцинация, между тем, идет в Европе довольно активно, хотя власти и подвергаются нещадной критике за нехватку вакцин. В целом в Евросоюзе сделано уже 18 млн прививок (данные на конец первой декады февраля). Впереди - Дания (более 6 млн), Литва (5 млн), Испания, Италия, Польша (4,5-4,7 млн), приводит статистику DW. А в вышедшей из ЕС Великобритании сделано 13,5 млн вакцинаций - это каждый пятый в стране. По доле привитого населения в числе лидеров и Германия - 4,19 человека из 100. В среднем по ЕС этот показатель - 4,12. В России, для сравнения, по данным НИЦ имени Гамалеи, первую прививку прошли более 2,2 млн человек, а оба этапа - 1,7 млн.

Тем не менее, как видим, говорить о том, что большинство европейцев уже скоро будет защищено, преждевременно. А появление мутировавших штаммов коронавируса и вовсе приводит к тому, что власти вновь закручивают противоэпидемические гайки.

Дания, скажем, пускает в страну только по определенным случаям: для воссоединения семьи или по нуждам бизнеса. При этом и здесь, и в других государствах требуется отрицательный тест на COVID-19, выполненный буквально накануне. При этом в Швецию, которую от Дании отделяет лишь знаменитый мост, из материковой Европы не пускают никого. Также серьезные ограничения ввели в конце января Франция, Германия, Чехия, Португалия.

В Эстонии подход помягче. Тем, кто въезжает в страну и кто получил прививку, не нужно сдавать тест на коронавирус и отсиживаться в карантине. Такие же правила действуют для людей, которые в течение последних шести месяцев переболели COVID-19.

Прививка от коронавируса также облегчает въезд в Польшу, Румынию и на Кипр. Аналогичный порядок вводит и Греция. То есть, по сути, в этих странах документы, подтверждающие прививку (как их ни назови - справкой, сертификатом или "паспортом"), уже в ходу. Вообще, страны, которые зависят от туризма, заинтересованы поскорее открыть границы - хотя бы для вакцинированных. Дополнительный аргумент: введение электронных сертификатов поможет быстрее восстановить работу ресторанов, кафе, отелей, театров, музеев.

Параллельно продолжаются споры и о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной. В таком ключе высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель, назвав прививочную кампанию частью стратегии правительства ФРГ по борьбе с коронавирусом, сообщила DW. Но и в самой Германии, и во Франции, и в Нидерландах антипрививочное лобби достаточно сильно. Поэтому ни одна страна ЕС пока не рискует делать прививку от COVID-19 обязательной.

Итак, насколько логично и справедливо связывать с наличием прививки снятие ограничений? Действительно ли первыми смогут ездить по миру, свободно посещать театры и рестораны только люди, получившие вакцину? Споры продолжаются. Слишком много и политических, и экономических аргументов за и против. С одной стороны (и ВОЗ об этом не раз предупреждала), до сих пор неизвестно, защищают ли прививки от передачи инфекции другим людям. С другой - пока не проверено, сколь долго будет оставаться защитный эффект после инъекции. А раз так, то, если уж вводить сертификаты, надо как-то договариваться о сроке их действия. Хорошо уже, что затихли разговоры на тему, какие вакцины "признавать", а какие нет. Страны, которые требуют предъявлять справку о прививке, ограничений по вакцине не выставляют.

Ну и самой серьезной проблемой остается ответ на вопрос, как защищать права (в том числе и на свободу передвижения) тех людей, у кого нет доступа к вакцине. Ведь если "расколоть" общество на привитых и нет, люди пойдут в суды отстаивать свои права. Причем как на получение вакцины, так и, наоборот, защищаясь от принудительной вакцинации.

Что касается России, добровольность проведения прививок у нас закреплена законодательно. Поэтому и министр здравоохранения Михаил Мурашко, и вице-премьер Татьяна Голикова не раз объясняли, что Россия - одна из немногих стран, которая готова обеспечить бесплатную вакцинацию не только групп риска, но и всего населения. Но при этом прививки были и остаются личным выбором каждого.