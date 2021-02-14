Голевой пас россиянина помог "Аталанте" победить

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук помог "Аталанте" обыграть на выезде "Кальяри" в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Миранчук вышел на поле в перерыве, заменив Маттео Пессину. Уже в компенсированное время он отдал голевой пас на Луиса Мурьеля. Колумбиец принес важнейшую победу бергамаскам - 1:0. В турнирной таблице "серии А" команда из Бергамо идет на седьмом месте, набрав 40 очков.

В воскресенье же свой матч провела "Фиорентина", за которую выступает Александр Кокорин. "Фиалки" уступили в гостях "Сампдории" (1:2), а россиянин остался на скамейке запасных.

Тем временем вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан самым преданным футболистом на планете по версии издания SPORTbible. В рейтинг попали еще три представителя российской Премьер-лиги - Антон Шунин ("Динамо"), Маринато Гилерме ("Локомотив") и еще один армеец Алан Дзагоев.

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА вот уже 17 лет и восемь месяцев. За это время он завоевал 20 трофеев, шесть раз став чемпионом России и выиграв Кубок УЕФА.

Возвращаясь к рейтингу, добавим, что в топ-10 помимо Акинфеева попали следующие футболисты: Лионель Месси ("Барселона", 16 лет), Марк Ноубл ("Вест Хэм", 16), Серхио Альварес ("Сельта", 16), Мате Ойер ("Осасуна", 15), Жесси Мулен ("Сент-Этьен", 15), Франческо Маньянелли ("Сассуоло", 15), Джорджио Кьеллини ("Ювентус", 15), Серхио Рамос ("Реал", 15), Сэмми Боссют ("Зюльте-Варегем", 14).

Акинфеев вместе с одноклубниками по ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона. Из главных новостей - уже в ближайшие дни руководство "красно-синих" должно определиться по трансферам экс-форварда "Зенита" и "Рубина" Саломона Рондона, а также норвежского полузащитника Эмиля Бохинена.