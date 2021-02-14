Головин пропустит матч с "Лорьяном" из-за травмы

Полузащитник "Монако" Александр Головин не поможет своей команде в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна" из-за проблем с бедром, сообщил в Twitter журналист Клеман Броссар.

14 февраля перед игрой Головин почувствовал дискомфорт в бедре. Отмечается, что риск серьезной травмы исключен.

Вполне вероятно, Александр вышел бы в поединке с "Лорьяном" в стартовом составе. Во встрече предыдущего тура на выезде с "Нимом" он оформил первый хет-трик в карьере и отметился результативной передачей на Кевина Фолланда.

В турнирной таблице "Лиги 1" монегаски идут на четвертом месте с 48-ю очками. Впереди только "Лион" (52 очка), "Лилль" (54) и действующий чемпион страны "Пари Сен-Жермен" (54).