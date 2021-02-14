Игоря Акинфеева признали самым преданным футболистом мира

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА вот уже 17 лет и восемь месяцев. За это время он завоевал 20 трофеев, шесть раз став чемпионом России и выиграв Кубок УЕФА. В августе 2018 года Игорь продлил контракт с "красно-синими" до конца сезона 2021/22.

Возвращаясь к рейтингу, добавим, что в топ-10 помимо Акинфеева попали следующие футболисты: Лионель Месси ("Барселона", 16 лет), Марк Ноубл ("Вест Хэм", 16), Серхио Альварес ("Сельта", 16), Мате Ойер ("Осасуна", 15), Жесси Мулен ("Сент-Этьен", 15), Франческо Маньянелли ("Сассуоло", 15), Джорджио Кьеллини ("Ювентус", 15), Серхио Рамос ("Реал", 15), Сэмми Боссют ("Зюльте-Варегем", 14).

Акинфеев вместе с одноклубниками по ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона. Из главных новостей - уже в ближайшие дни руководство "красно-синих" должно определиться по трансферам экс-форварда "Зенита" и "Рубина" Саломона Рондона, а также норвежца Эмиля Бохинена. Ранее сообщалось, что армейцы близки к покупке Бохинена из "Стабека" за 1,5 миллиона евро. Что касается Рондона, то венесуэлец должен пройти медосмотр для оформления перехода.

Тем временем УЕФА условно дисквалифицировал главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева за несвоевременное начало матча группового этапа Лиги чемпионов против лондонского "Челси" (1:1). Российский клуб оштрафован на 15 тысяч евро. "Краснодар" подал апелляцию на это решение, но ее отклонили.