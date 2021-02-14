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14.02.2021 06:00
Рубрика: Экономика

К апрелю курс рубля может повторить январское рекордное падение

Текст: Георгий Панин
На прошедшей неделе рубль хорошо укреплялся по отношению к доллару и евро, однако в пятницу растерял часть прироста.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала причины такой динамики рубля и дала прогноз на месяц:

ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

- Поддержку российской валюте оказывали два основных фактора. Во-первых, это ралли на нефтяном рынке, в результате чего цены на нефть марки Brent уверенно закрепились выше отметки 60 долларов за баррель.

Во-вторых, еще одним позитивным фактором стало трехкратное сокращение объемов покупок валюты со стороны Минфина РФ в рамках механизма бюджетного правила. Так, в период с 18 января по 5 февраля ведомство покупало иностранную валюту на сумму в среднем 7,2 миллиарда рублей в день. А с 8 февраля этот объем был уменьшен до 2,4 миллиарда. В результате давление на рубль сократилось, что позволило ему окрепнуть.

Однако к концу недели аппетит к риску на нефтяном рынке несколько поубавился, что не могло не сказаться на динамике курса нацвалюты. Этому способствовало снижение прогноза по мировому спросу на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. В качестве основной причины ухудшения прогноза были указаны более низкие, нежели ожидалось ранее, темпы вакцинации населения и

Также в докладе МЭА было отмечено, что текущий уровень цен на нефть в большей степени обусловлен не восстановлением спроса, а усилиями ОПЕК+ по ограничению добычи.

В результате этого цены на нефть развернулись вниз. И к окончанию торговой пятидневки растеряли существенную часть недельного прироста. Российский рубль также отреагировал ослаблением на ухудшение прогнозов по мировому спросу на нефть. И вернулся на уровень выше 74 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

Фото: iStock
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Помимо этого, в минувшую пятницу давление на рубль оказали высказывания главы российского МИДа Сергея Лаврова о санкционном давлении на Россию со стороны Евросоюза. Стоит отметить, что на данный момент возможные санкции являются ключевым риском для рубля. И, вероятно, эта тема будет сохранять свою актуальность в ближайшие месяцы.

25-26 марта состоится саммит ЕС, на котором запланировано специальное заседание, посвященное политике в отношении России. Если на этой встрече будут приняты какие-либо персональные санкции, то это вряд ли серьезно отразится на курсе рубля. Если же санкционные меры серьезно затронут экономические интересы России, то можно ожидать ослабления нацвалюты.

С учетом всех этих факторов мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в диапазоне 73-76 рублей за доллар (по данным ЦБ, выше 76 рублей доллар стоил 30 января 2021 года) и 89-92,5 рубля за евро.

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