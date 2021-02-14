К порталу госуслуг теперь подключат и платные клиники

Новости

В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии 23:42
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 23:19
Крупный пожар в центре Москвы потушили 22:49
США и Южная Корея проведут совместные военные маневры 22:05
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла пасьют на чемпионате мира 21:56
Трое украинских военных подорвались на минах и погибли 21:41
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в хостеле 21:33
На Мясницкой улице горят уже оба этажа здания, где располагается хостел 21:28
В центре Москвы загорелся хостел 20:46
В Новой Москве из-за фур возник транспортный коллапс 20:34
Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении" 20:18
Голевой пас Миранчука помог "Аталанте" обыграть "Кальяри" 19:09
В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола 18:45
Встреча Мишустина с руководством Совфеда намечена на 24 февраля 18:42
"Родные" возглавили российский прокат 18:40
Опубликовано фото кратера, подтверждающего существование воды на Марсе 18:18
Трейлер "Лиги справедливости" Снайдера слили в Сеть раньше времени 18:10
Митрополит Иларион заявил о "наивысшем доверии" общества к РПЦ 17:46
Перенесшие COVID-19 бессимптомно могут повторно заболеть через полгода 17:45
Биатлонист Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира 17:43
В Перми выбрали победителя конкурса "Воспитатель года России" 17:40
Президент США призвал ужесточить закон о ношении оружия 17:37
В соцсетях начался флешмоб в защиту оскорбленного Навальным ветерана 16:59
Зак Снайдер выложил два тизера "Лиги справедливости" 16:57
Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
14.02.2021 22:52
Рубрика: Общество

Вам и медкарты в руки

К порталу госуслуг теперь подключат и платные клиники
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8382)
Пользователи портала госуслуг смогут записываться на прием не только в государственные, но и в частные медорганизации, сообщили "Российской газете" в Минздраве.

Президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял решение о подключении к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) программных обеспечений ONDOC и "Маркетплейс ДокДок" (принадлежит компании СберЗдоровье).

Фото: iStock
Врач-онколог рассказала, как стать пациентом федеральной клиники

Информация о предоставленной медицинской помощи как в государственных, так и в частных клиниках будет храниться на портале госуслуг. Граждане смогут сами предоставлять ее любому лечащему врачу.

"Это позволит обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить ее качество", - считает руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаил Левин. По его словам, врачи, основываясь на максимальном количестве данных о здоровье пациентов, смогут подбирать лечение более эффективно.

Генеральный директор ONDOC Александр Константинов уверен, что частные клиники заинтересованы в синхронизации информации, так как это сократит ресурсы на передачу данных в соответствии с требованиями законодательства.

130 миллионов пользователей зарегистрировано на портале госуслуг, 75 млн из них имеют подтвержденную учетную запись

"Возможности, которые дает нам, партнерам и пациентам, подключение к ЕГИСЗ, огромны и в рамках телемедицины, и в сегменте онлайн-записи к врачу", - добавил директор по развитию СберЗдоровье Дмитрий Домарев.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

Главное сегодня

Путин сделал важные заявления на встрече с руководителями СМИ. Главное
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
Макрон призвал к совместной работе с РФ и Китаем в борьбе с COVID-19
В России за сутки подтверждено 14 185 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии