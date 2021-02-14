К порталу госуслуг теперь подключат и платные клиники

Пользователи портала госуслуг смогут записываться на прием не только в государственные, но и в частные медорганизации, сообщили "Российской газете" в Минздраве.

Президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял решение о подключении к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) программных обеспечений ONDOC и "Маркетплейс ДокДок" (принадлежит компании СберЗдоровье).

Информация о предоставленной медицинской помощи как в государственных, так и в частных клиниках будет храниться на портале госуслуг. Граждане смогут сами предоставлять ее любому лечащему врачу.

"Это позволит обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить ее качество", - считает руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаил Левин. По его словам, врачи, основываясь на максимальном количестве данных о здоровье пациентов, смогут подбирать лечение более эффективно.

Генеральный директор ONDOC Александр Константинов уверен, что частные клиники заинтересованы в синхронизации информации, так как это сократит ресурсы на передачу данных в соответствии с требованиями законодательства.

130 миллионов пользователей зарегистрировано на портале госуслуг, 75 млн из них имеют подтвержденную учетную запись

"Возможности, которые дает нам, партнерам и пациентам, подключение к ЕГИСЗ, огромны и в рамках телемедицины, и в сегменте онлайн-записи к врачу", - добавил директор по развитию СберЗдоровье Дмитрий Домарев.